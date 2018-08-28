funk
musstewissen - Der oder das Radiergummi? - Mit offen un' ehrlich und Aaron (die wohngemeinschaft)
musstewissen
- Bildung
- Explainer
- lehrreich
- UT
- 28.08.2018
Der Radiergummi? Das Radiergummi? Wie lautet der richtige Artikel des Radiergummis? Benutzt ihr den Begriff Radiergummi überhaupt?
