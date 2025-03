Der 1. FC Kaiserslautern mischt im engen Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga weiter kräftig mit. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang besiegte Fortuna Düsseldorf 3:1 (1:0) und kletterte sieben Spieltage vor Ende der Saison auf den Relegationsplatz.

Furioser Start der "Roten Teufel"

Die Gastgeber starteten furios. Torjäger Ragnar Ache köpfte knapp vorbei (14.), Sekunden später traf Marlon Ritter (14.) mit seinem sechsten Saisontor zur Führung. Die "Roten Teufel" blieben am Drücker, Ache bereitete Florian Kastenmeier im Tor der Fortuna mit seinem Abschluss aber keine Probleme (24.). Acht Minuten später jubelten die Pfälzer erneut, der Kopfballtreffer von Jan Elvedi wurde nach Studium der Videobilder aber aberkannt. Maximilian Bauer hatte den Ball zuvor mit der Hand gespielt. Die stark ersatzgeschwächten Gäste fanden in der ersten Halbzeit offensiv überhaupt nicht statt.

Das änderte sich in der zweiten Halbzeit. Düsseldorf agierte nun mutiger und setzte sich öfters in der gegnerischen Hälfte fest. Ein Kopfball von Jamil Siebert (54.) war aber zu harmlos, Dawid Kownacki (57.) zielte zu hoch. Der Ausgleich von Tim Oberdorf (60.) nach einer Ecke war folgerichtig. Bei Kaiserslautern lief im Spiel nach vorne eigentlich nichts mehr zusammen, dann sorgte Ache (73.) per Kopf mit seinem 16. Saisontor für die erneute Führung. Joker Jona Niemiec vergab die große Chance zum erneuten Ausgleich (81.), in der Nachspielzeit machte Kaiserslautern - durch das Tor von Luca Sirch (90.+3) - den Deckel drauf.

Die Aufstellungen:

1. FC Kaiserslautern: Simoni - Elvedi, Sirch, Bauer - Zimmer (78. Gyamerah), Breithaupt, Kleinhansl - Redondo, Hanslik (89. Robinson), Ritter (75. Kaloc) - Ache (78. Heuer)

Trainer: Markus Anfang

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - Oberdorf, Hoffmann (85. Bindemann), Siebert - Heyer, Zimmermann, Johannesson, Lunddal (73. Niemec) - Appelkamp, Schmidt (78. van Brederode) - Kownacki.

Trainer: Daniel Thioune

Schiedsrichter: Max Burda (Berlin)