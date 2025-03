Der 1. FC Köln hat im Rennen um die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Gerhard Struber setzte sich mit 2:1 (1:1) gegen den SV Darmstadt 98 durch. Vor 50.000 Zuschauern im ausverkauften Kölner Stadion erwischte der FC einen Blitzstart und ging mit der ersten Aktion des Spiels in Führung (1.). Sergio Lopez spielte einen viel zu kurzen Rückpass auf Torhüter Marcel Schuhen, den Jan Thielmann abfangen und ungehindert ins rechte untere Eck einschieben konnte.

Darmstadt nutzt Handelfmeter zum Ausgleich

Nach knapp einer halben Stunde glich Fraser Hornby nach Eingreifen des Video-Assistenten per Handelfmeter aus. Grund für den Eingriff: Dominique Heintz ging im eigenen Strafraum in einer eigentlich harmlosen Situation mit hocherhobenem Arm ins Kopfballduell.

In einer von Zweikämpfen geprägten Partie steigerte sich der Gastgeber nach der Pause und einem Dreifach-Wechsel offensiv, doch präzise Abschlüsse blieben zunächst aus. In der 66. Minute kassierte Torschütze Hornby die gelb-rote Karte. Die Lilien verteidigten aber auch in Unterzahl mit viel Einsatz.

Waldschmidt nervenstark vom Punkt

Die Entscheidung fiel schließlich durch einen Elfmeter: Isac Lidberg hatte Timo Hübers im Strafraum am Fuß getroffen, ohne den Ball zu spielen. Waldschmidt verwandelte den Strafstoß souverän flach ins rechte Eck (80.) und bescherte den Kölner damit wichtige drei Punkte im Aufstiegsrennen.

Die Aufstellungen:

1. FC Köln: Schwäbe - Hübers, Martel, Heintz - Gazibegovic (69. Lemperle), Olesen (46. Rondic), Kainz (46. Ljubicic), Finkgräfe - Waldschmidt (87. Uth) - Thielmann, Tigges (46. Huseinbasic)

Trainer: Gerhard Struber

Darmstadt 98: Schuhen - López (86. Lakenmacher), Riedel, Vukotic, Bueno - Papela, Müller (80. Maglica), Marseiler (63. Boëtius), Corredor - Lidberg, Hornby

Trainer: Florian Kohfeldt

Schiedsrichter: Florian Heft (Neuenkirchen)