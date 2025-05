Köln schwächelt auch gegen den Letzten

Der 1. FC Köln bestimmte von Beginn an das Spiel, agierte im letzten Drittel aber zu harmlos und unsauber. Vor allem der letzte Pass kam trotz einiger Chancen nur selten an. Regensburg hielt gut dagegen und setzte mit einzelnen Kontern Akzente. FC-Keeper Marvin Schwäbe parierte gegen Sebastian Ernst (19.) und Noah Ganaus (45.+3). Zur Pause verabschiedeten die Kölner Fans ihr Team mit Pfiffen in die Kabine.

Nach Wiederanpfiff erlöste Tim Lemperle den FC, als er nach einer Flanke von Luca Waldschmidt den 14. Torschuss der Geißböcke per Kopf ins Netz beförderte. Wenig später musste jedoch auch Schwäbe hinter sich greifen: Nach einer Flanke scheiterte Ganaus zunächst per Kopf am Torwart, schob den Abpraller dann aber aus kurzer Distanz über die Linie. In der Schlussphase drängte Köln vergebens auf den Siegtreffer.

Die Aufstellungen

Köln: Schwäbe - Thielmann, Hübers, Heintz, Finkgräfe - Martel, Ljubicic (46. Huseinbasic), Kainz (61. Maina), Waldschmidt (78. Uth) - Lemperle, Downs (61. Rondic) - Trainer: Gerhard Struber

Regensburg: Pollersbeck - Wurm, Ballas, Ziegele - Ananou (68. Viet), Kühlwetter, Handwerker - Ernst (68. Suhonen), Hein - Ganaus (90.+2 Bauer), Hottmann (78. Galjen) - Trainer: Andreas Patz

Schiedsrichter: Nicolas Winter (Hagenbach)

Kommentator: Holger Pfandt