Im Duell der Bundesliga-Gründungsmitglieder passierte erst einmal nicht viel vor den Toren. Das Geschehen spielte sich in erster Linie im umkämpften Mittelfeld ab. Nach 20 Minuten wurden die Braunschweiger stärker, beim FCK ging so gut wie nichts in der Offensive.

Zu Beginn der zweiten Hälfte wurde der viermalige Meister aus der Pfalz aktiver, kassierten nach zwei haarsträubenden Fehlern des zuvor schon schwachen Tim Breithaupt aber zwei Gegentore binnen zwei Minuten. Im Anschluss lag mehrfach der dritte Braunschweiger Treffer in der Luft. Der FCK setzte nach einer Stunde alles auf eine Karte und wechselte offensiv. Der erhoffte Ertrag blieb aber aus.

Die Aufstellungen

Braunschweig: Ron-Thorben Hoffmann - Jaeckel, Köhler (81. Bicakcic), Nikolaou - Rittmüller (89. Fabio Kaufmann), Krauße, Bell Bell (70. Sanchez) - Tempelmann, Marie (46. Baas) - Philippe, Tachie (70. Szabo) - Trainer: Daniel Scherning

Kaiserslautern: Krahl - Heuer, Sirch, Bauer - Gyamerah (60. Yokota), Breithaupt (60. Hanslik), Robinson (82. Kaloc), Wekesser (60. Alidou) - Redondo (72. Opoku), Ritter - Ache - Trainer: Markus Anfang

Schiedsrichter: Richard Hempel (Großnaundorf)

Kommentator: Moritz Zschau