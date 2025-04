Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat gleich im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer André Breitenreiter den Tabellenführer geschlagen. Gegen den 1. FCKöln siegten die Niedersachsen durch ein Tor von Lars Gindorf (57.) verdient mit 1:0 (0:0). Kurz vor diesem Treffer hatte FC-Verteidiger Leart Paqarada die Gelb-Rote Karte gesehen.

Köln zu passiv

Die erste gefährliche Chance gehörte den Gastgebern, die derzeit von Co-Trainer Lars Barlemann, U19-Coach Dirk Lottner und U17-Trainer Christian Schulz interimsweise betreut werden. Hyun-Ju Lee setzte den Ball knapp links am Tor vorbei (8.). Die Kölner agierten zu Beginn eher passiv. Hannover hatte mehr vom Spiel, FC-Torhüter Marvin Schwäbe musste in der ersten Halbzeit gleich mehrmals entscheidend eingreifen.

Nach dem Wiederanpfiff bot sich erneut das bereits aus der ersten Halbzeit bekannte Bild – und wieder war es der agile Lee (47.), der die erste Chance für die Niedersachsen hatte. Nur wenig später (50.) kippte die Partie zugunsten der Hannoveraner: Leart Pacarada, der bereits verwarnt war, brachte Monju Momuluh an der rechten Strafraumkante zu Fall und sah dafür von Schiedsrichter Timo Gansloweit die Gelb-Rote Karte.

Gindorf belohnt Hannovers Engagement

In der Folge entwickelte sich ein Powerplay der 96er, das Lars Gindorf schließlich belohnte. Bei einem Freistoß von der rechten Grundlinie wurde der 23-Jährige im Rückraum übersehen und traf präzise in das linke obere Eck (57.) - sein erstes Saisontor. Hannover hatte nun Rückenwind, während die Kölner kaum noch aus ihrer Hälfte kamen. Timo Hübers verhinderte in der 66. Minute gegen Tomiak den nächsten Treffer.

Die Aufstellungen:

Hannover 96: Zieler - Neumann, Tomiak (69. Dehm), Halstenberg - Momuluh (87. Voglsammer), Leopold, Kunze, Ezeh (79. Knight) - Lee (69. Oudenne), Gindorf (79. Nielsen) - Tresoldi

Trainer: Lars Barlemann

1. FC Köln: Schwäbe - Thielmann, Hübers, Heintz, Pacarada - Martel, Ljubicic, Kainz (58. Huseinbasic), Waldschmidt (53. Finkgräfe) - Lemperle, Downs (74. Uth)

Trainer: Gerhard Struber

Schiedsrichter: Timo Gansloweit (Husen)