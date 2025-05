Die Pfälzer begannen zwar zielstrebiger, jedoch gerieten sie schon nach zehn Minuten in Rückstand. Louey Ben Farhat erzielte das 1:0 für den KSC. Die Partie war von vielen Zweikämpfen geprägt. Allerdings wurde es auch in den Strafräumen immer wieder gefährlich. Während Dzenis Burnic an FCK-Torhüter Julian Krahl scheiterte (27.), gelang Jan Elvedi auf der Gegenseite nach einem Eckball der verdiente Ausgleich (31.).

Auch nach Wiederbeginn ging es intensiv weiter. Der KSC legte durch Sebastian Jung erneut vor (58.). Die Gastgeber schafften es aber wieder nicht, die Führung zu behaupten. Diesmal durfte sich Daniel Hanslik als Torschütze feiern lassen (64.). In einer rasanten Schlussphase verpassten beide Teams den Siegtreffer.

Die Aufstellungen

Karlsruhe: Weiß - Kobald, Franke (84. Bormuth), Rapp - Jung, Leon Jensen, Herold - Burnic (89. Beifus), Wanitzek - Conté (68. Schleusener), Ben Farhat (68. Kaufmann) - Trainer: Christian Eichner

Kaiserslautern: Krahl - Elvedi, Sirch, Heuer - Redondo, Kaloc, Ritter (70. Raschl), Ronstadt (86. Haas) - Yokota (86. Robinson), Hanslik (70. Opoku) - Ache - Trainer: Thorsten Lieberknecht

Schiedsrichter: Tobias Stieler (Sölden (Schwarzwald)

Kommentator: Martin Hahn