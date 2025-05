Der SC Paderborn hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga starke Nerven bewiesen und darf weiter auf die Rückkehr in die Erstklassigkeit hoffen. Im Verfolgerduell vor 15.000 Zuschauern mit dem 1. FC Magdeburg gewann Paderborn am vorletzten Spieltag mit 2:1 (1:1) und zerstörte damit zugleich die letzten Aufstiegsträume der Gäste.

Magdeburg kann Führung nicht behaupten

Für die Paderborner schien der Druck im engen Aufstiegsrennen zunächst eine größere Last, es spielte in den ersten Minuten vor allem der FCM - und wurde früh belohnt. Der VAR wies auf ein Handspiel von Paderborns Verteidiger Tjark Scheller hin, Schiedsrichter Martin Petersen entschied auf Strafstoß. Toptorjäger Martijn Kaars traf zur verdienten Führung für die Gäste.

Nach etwa 30 Minuten wurde allerdings Paderborn dominanter, störte früh und kam in der Folge zu einigen Chancen. Verteidiger Calvin Brackelmann verwertete eine davon aus Mittelstürmer-Position. Paderborn wirkte nach der Pause weiterhin entschlossener, im Anschluss an einen Eckball traf in Felix Götze dann ein weiterer Defensivspieler.

Die Aufstellungen:

SC Paderborn: Riemann - Scheller, F. Götze, Brackelmann (78. Hoffmeier) - Obermair, Hansen, Marvin Mehlem (78. Klaas), Zehnter - Bilbija (77. Grimaldi), Ansah (90.+2 Curda) - S. Michel (69. Castaneda)

Trainer: Lukas Kwasniok

1. FC Magdeburg: Reimann - P. Pfeiffer (69. To. Müller), Hugonet, Heber - Musonda, Mathisen (62. F. Michel), Gnaka (62. El Hankouri), Nollenberger (83. Hercher) - Teixeira (46. Ahl-Holmström), Atik - Kaars

Trainer: Christian Titz

Schiedsrichter: Martin Petersen (Stuttgart)