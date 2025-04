Der 1. FC Köln hat den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga nach einem unterhaltsamen Schlagabtausch verpasst. Die am Ende bessere Mannschaft von Trainer Gerhard Struber vergab bei der mutigen SpVgg Greuther Fürth eine Vielzahl bester Chancen und musste sich mit einem 1:1 (1:1) begnügen.

Waldschmidt trifft per Strafstoß

Noel Futkeu brachte die Fürther vor 15.294 Zuschauern in der zwölften Minute mit seinem zehnten Saisontor in Führung. Die Kölner konnten zum psychologisch günstigen Zeitpunkt direkt vor der Halbzeit durch einen Foulelfmeter von Luca Waldschmidt (45.) ausgleichen. Noah Loosli hatte Julian Pauli, der kurzfristig Dominique Heintz ersetzte, zu Fall gebracht. Die Kölner traten in der ersten Hälfte zu verhalten auf.

Nach dem Wechsel ließen beide Mannschaften selbst beste Chancen liegen. Der eingewechselte Mark Uth (63.) scheiterte nach einem Pass von Damion Downs an Fürths Keeper Nahuel Noll. Auf der Gegenseite verpasste der von Leart Pacarada bedrängte Futkeu (68.) seinen zweiten Treffer. Schwäbe reagierte dann gegen Jomaine Consbruch (76.) bestens. Die Kölner hatten Pech, als es bei einem Foul gegen Downs (85.) keinen weiteren Elfmeter gab.

Die Aufstellungen:

SpVgg Greuther Fürth: Noll - Loosli (79. Gideon Jung), Quarshie, Itter - Massimo (87. Meyerhöfer), Green (87. Srbeny), Dietz, John - Hrgota - Klaus, Futkeu (69. Consbruch)

Trainer: Siewert

1. FC Köln: Schwäbe - Schmied, Martel, Pauli (69. Olesen) - Thielmann, Kainz (46. Ljubicic), Huseinbasic, Pacarada - Waldschmidt (62. Uth) - Rondic (46. Downs), Lemperle

Trainer: Struber

Schiedsrichter: Patrick Alt (Illingen)