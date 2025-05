4:0 - HSV setzt klares Zeichen

Darmstadt war zu Beginn das aktivere Team und erarbeitete sich nach einer Viertelstunde die ersten guten Möglichkeiten. Zunächst verfehlte Killian Corredor per Kopf knapp die Führung. Wenig später scheiterte Fabian Nürnberger mit einem Distanzschuss am stark reagierenden HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes, den Abpraller setzte Isac Lidberg aus sieben Metern am Tor vorbei.

Das erste Tor fiel dann etwas überraschend auf der anderen Seite. Nach einer Ecke von Miro Muheim traf Reis per Kopf. Das gab den Gästen, bei denen Abwehrspieler Dennis Hadzikadunic kurz vor der Pause verletzt ausschied, mehr Sicherheit.

Nach dem Wechsel intensivierte Darmstadt zunächst seine Bemühungen um den Ausgleich, doch wieder trafen die effizienteren Hamburger – diesmal nach einem Standard durch Ransford-Yeboah Königsdörffer.

Nachdem ein Treffer von Jean-Luc Dompé wegen einer vorhergehenden Abseitsstellung keine Anerkennung gefunden hatte, ließen in der Schlussphase Davie Selke und Robert Glatzel die HSV-Fans endgültig jubeln.

Die Aufstellungen

Darmstadt: Schuhen - López (81.Klefisch), Riedel, Vukotic, Bueno (29.Papela) - Müller (81.Marseiler), Nürnberger, Förster (68.Boëtius), Corredor (81.Lakenmacher) - Lidberg, Hornby - Trainer: Florian Kohfeldt

Hamburg: Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Hadzikadunic (43. Schonlau), Elfadli, Muheim (74. Hefti) - Meffert, Königsdörffer (82.Glatzel), Reis - Balde (46.Sahiti), Selke, Dompé (74. Pherai) - Trainer: Merlin Polzin

Schiedsrichter: Patrick Alt (Illingen)

Kommentator: Holger Pfandt