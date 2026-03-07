Die norwegische Nationalspielerin Julie Blakstad behauptet im Zweikampf mit Deutschlands Jule Brand den Ball
WM-Quali der Frauen: Norwegen - Deutschland
Das Qualifikationsspiel zur Frauenfußball-WM zwischen Norwegen und Deutschland aus Stavanger im Livestream. Anstoß 18 Uhr. Kommentar: Claudia Neumann.

Das Qualifikationsspiel zur Frauenfußball-WM zwischen Norwegen und Deutschland aus Stavanger im Livestream. Anstoß 18 Uhr. Kommentar: Claudia Neumann.

