Frauen Fußball Bundesliga: Eintracht Frankfurt - FC Bayern München
Bundesliga der Frauen - 2025/26
Live
ZDF

Bundesliga der Frauen - 2025/26 - 12. Spieltag: Frankfurt - FC Bayern

Bundesliga der Frauen - 2025/26
12. Spieltag: Frankfurt - FC Bayern
Abspielen
Live
ZDF
Bundesliga der Frauen - 2025/26
12. Spieltag: Frankfurt - FC Bayern

Der Tabellenvierte aus Frankfurt empfängt den Spitzenreiter aus München. Können die Frankfurterinnen den Heimvorteil nutzen und gegen die Münchnerinnen punkten? Live im Stream.

Abspielen
Bundesliga der Frauen
12. Spieltag: Frankfurt - FC Bayern

Der Tabellenvierte aus Frankfurt empfängt den Spitzenreiter aus München. Können die Frankfurterinnen den Heimvorteil nutzen und gegen die Münchnerinnen punkten? Live im Stream.

Abspielen

Übertragung aus Frankfurt/Main
Kommentator: Gari Paubandt
Moderation: Lili Engels

Ähnliche Inhalte entdecken
SportKurzfassungunterhaltsamBundesliga der Frauen - 2025/26