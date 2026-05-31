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Fußball-Länderspiele der Männer - WM-Testspiel: Deutschland - Finnland
Fußball-Länderspiele der Männer
WM-Testspiel: Deutschland - Finnland
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Fußball-Länderspiele der Männer
WM-Testspiel: Deutschland - Finnland
Findet Bundestrainer Julian Nagelsmann seine erste Elf? Der letzte WM-Test auf deutschem Boden ehe es in die USA geht: Deutschland gegen Finnland - live aus Mainz.
Fußball-Länderspiele der Männer
WM-Testspiel: Deutschland - Finnland
- Sport
- Kurzfassung
- herausfordernd
- 31.05.2026
Findet Bundestrainer Julian Nagelsmann seine erste Elf? Der letzte WM-Test auf deutschem Boden ehe es in die USA geht: Deutschland gegen Finnland - live aus Mainz.