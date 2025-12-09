Live
Handball-WM der Frauen 2025 - Viertelfinale Deutschland gegen Brasilien
Schaffen es die deutschen Handballerinnen unter die besten Vier der Welt? Das Viertelfinale gegen Brasilien live im Stream.
- 09.12.2025
Übertragung aus Dortmund
Kommentator: Gari Paubandt
Moderation: Florian Zschiedrich
Verlängerung und Siebenmeterwerfen möglich
