Handball-WM-Viertelfinale Deutschland - Brasilien
Viertelfinale Deutschland gegen Brasilien
Viertelfinale Deutschland gegen Brasilien

Schaffen es die deutschen Handballerinnen unter die besten Vier der Welt? Das Viertelfinale gegen Brasilien live im Stream.

Viertelfinale Deutschland gegen Brasilien

Schaffen es die deutschen Handballerinnen unter die besten Vier der Welt? Das Viertelfinale gegen Brasilien live im Stream.

Übertragung aus Dortmund
Kommentator: Gari Paubandt
Moderation: Florian Zschiedrich

Verlängerung und Siebenmeterwerfen möglich

