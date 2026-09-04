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Champions League der Frauen - Auslosung der Frauen-Champions-League am 4. September
Champions League der Frauen
Auslosung der Frauen-Champions-League am 4. September
Live
Champions League der Frauen
Auslosung der Frauen-Champions-League am 4. September
Wer spielt gegen wen in der Ligaphase der Frauen-Champions-League 2026/27? Die Auslosung live im Stream ab ca. 11:50 Uhr. Kommentatorin: Claudia Neumann. Expertin: Kathrin Lehmann.
Auslosung der Frauen-Champions-League am 4. September
- Sport
- Kurzfassung
- unterhaltsam
- 04.09.2026
Wer spielt gegen wen in der Ligaphase der Frauen-Champions-League 2026/27? Die Auslosung live im Stream ab ca. 11:50 Uhr. Kommentatorin: Claudia Neumann. Expertin: Kathrin Lehmann.