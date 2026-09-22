Champions League der Frauen
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Champions League der Frauen - FC Bayern München - Manchester City am 22. September

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FC Bayern München - Manchester City am 22. September
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FC Bayern München - Manchester City am 22. September

Die Frauen des FC Bayern empfangen in der Vorrunde der Champions League den englischen Meister Manchester City. Verfolgen Sie hier die Partie im Livestream. Moderation: Gari Paubandt, Kommentar: Meili Scheidemann.

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FC Bayern München - Manchester City am 22. September

Die Frauen des FC Bayern empfangen in der Vorrunde der Champions League den englischen Meister Manchester City. Verfolgen Sie hier die Partie im Livestream. Moderation: Gari Paubandt, Kommentar: Meili Scheidemann.

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