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Champions League der Frauen - Ligaphase: SL Benfica - FC Bayern München

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Ligaphase: SL Benfica - FC Bayern München

Die Frauen des FC Bayern treten in der Vorrunde der Champions League bei SL Benfica an. Verfolgen Sie hier die Partie im Livestream. Kommentar: Norbert Galeske.

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Die Frauen des FC Bayern treten in der Vorrunde der Champions League bei SL Benfica an. Verfolgen Sie hier die Partie im Livestream. Kommentar: Norbert Galeske.

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