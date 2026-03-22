Wintersport - Saison 2025/26 - Wintersport am 22. März 2026
Mit dem Super-G der Frauen und Männer beim Weltcup-Finale, den Biathlon-Massenstarts beim Weltcup-Finale. Außerdem: Skifliegen Frauen, Langlauf, Skicross und Snowboard.
- Sport
- Kurzfassung
- herausfordernd
- 22.03.2026
- ZDF
Alpiner Ski-Weltcup: Finale
Super-G Frauen
Übertragung aus
Kvitfjell/Norwegen
Kommentator: Julius Hilfenhaus
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel
ca. 11:50 Uhr
Langlauf-Weltcup: Finale
Sprint Frauen
Zusammenfassung aus
Lake Placid/USA
Kommentator: Heiko Klasen
ca. 12:00 Uhr
Weltcup Skispringen
Skifliegen Frauen
Zusammenfassung aus
Vikersund/Norwegen
Kommentatorin: Eike Papsdorf
ca. 12:25 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup: Finale
Super-G Männer
Übertragung aus
Kvitfjell/Norwegen
Kommentator: Fabian Meseberg
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel
ca. 13:35 Uhr
Biathlon-Weltcup: Finale
12,5 km Massenstart Frauen
Übertragung aus
Oslo/Norwegen
Kommentator: Volker Grube
Co-Kommentator: Sven Fischer
Moderation: Alexander Ruda
Expertin: Denise Herrmann-Wick
ca. 14:40 Uhr
Snowboard-Weltcup: Finale
Parallelslalom Team
Übertragung aus
Winterberg
Kommentator: Marc Windgassen
Moderation: Florian Zschiedrich
ca. 15:45 Uhr
Biathlon-Weltcup: Finale
15 km Massenstart Männer
Übertragung aus
Oslo/Norwegen
Kommentator: Volker Grube
Co-Kommentator: Sven Fischer
Moderation: Alexander Ruda
Expertin: Denise Herrmann-Wick
ca. 16:15 Uhr
Freestyle-Weltcup
Skicross Frauen und Männer
Zusammenfassung aus
Craigleith/Kanada
Kommentator: Felix Tusche
Weltcup Skispringen bei sportstudio.de: Skifliegen Frauen aus Vikersund/Norwegen mit Kommentatorin Eike Papsdorf und Co-Kommentator Severin Freund ab 9:30 Uhr im Livestream
Weltcup Skispringen bei sportstudio.de: Skifliegen Männer aus Vikersund/Norwegen mit Kommentator Stefan Bier und Co-Kommentator Severin Freund ab 17:15 Uhr im Livestream
Stab
- Moderation - Katja Streso