Wintersport - Saison 2025/26 - Wintersport am 16. Januar 2026
Mit dem Super-G der alpinen Skirennläufer in Wengen und dem Sprint der Biathletinnen in Ruhpolding. Außerdem: Skispringen, Skeleton, Eiskunstlauf.
- 16.01.2026
- ZDF
Eiskunstlauf-EM
Kür Paare
Zusammenfassung aus
Sheffield/Großbritannien
Kommentatorin: Petra Bindl
ca. 12:15 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup
Super-G Männer
Übertragung aus
Wengen/Schweiz
Kommentator: Fabian Meseberg
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel
ca. 13:45 Uhr
Weltcup Skispringen
Frauen
Zusammenfassung aus
Zhangjiakou/China
Kommentatorin: Eike Papsdorf
ca. 14:05 Uhr
Skeleton-Weltcup, Finale
Frauen
Zusammenfassung aus
Altenberg
Kommentator: Felix Tusche
ca. 14:10 Uhr
Biathlon-Weltcup
7,5 km Sprint Frauen
Übertragung aus
Ruhpolding
Kommentator: Volker Grube
Co-Kommentator: Sven Fischer
Moderation: Alexander Ruda
Expertin: Denise Herrmann-Wick
ca. 15:55 Uhr
Skeleton-Weltcup, Finale
Männer
Zusammenfassung aus
Altenberg
Kommentator: Felix Tusche
Skeleton-Weltcup: Finale aus Altenberg bei sportstudio.de: Frauen, 2. Lauf mit Kommentator Felix Tusche ab 11.15 Uhr im Livestream
Skeleton-Weltcup: Finale aus Altenberg bei sportstudio.de: Männer, 2. Lauf mit Kommentator Felix Tusche ab 14.45 Uhr im Livestream
Eiskunstlauf-EM bei sportstudio.de: Kür Frauen aus Sheffield/Großbritannien mit Kommentatorin Petra Bindl ab 19.00 Uhr im Livestream
Handball-EM bei sportstudio.de: Vorrunde, Gruppe D: Färöer – Schweiz aus Oslo/Norwegen mit Kommentator Gari Paubandt ab 20.30 Uhr im Livestream