Wintersport - Saison 2025/26 - Wintersport am 17. Januar 2026
Mit den Weltcups in der Nordischen Kombination, Ski Alpin und Biathlon. Außerdem: Bob und Rodeln.
- 17.01.2026
- ZDF
Weltcup Skispringen
Männer
Zusammenfassung aus
Sapporo/Japan
Kommentator: Stefan Bier
ca. 10:35 Uhr
Eishockey: DEL, 40. Spieltag
Bremerhaven – Kölner Haie
Zusammenfassung von Freitagabend
Kommentator: Konstantin Klostermann
ca. 10:40 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup
Abfahrt Frauen
Übertragung aus
Tarvisio/Italien
Kommentator: Julius Hilfenhaus
ca. 11:45 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
5 km Langlauf Frauen
Übertragung aus
Oberhof
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 12:10 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
Skispringen Männer
Zusammenfassung aus
Oberhof
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 12:20 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup
Abfahrt Männer
Übertragung aus
Wengen/Schweiz
Kommentator: Fabian Meseberg
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel
ca. 13:55 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
7,5 km Langlauf Männer
Zusammenfassung aus
Oberhof
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 14:05 Uhr
Weltcup Skispringen
Frauen
Zusammenfassung aus
Zhangjiakou/China
Kommentatorin: Eike Papsdorf
ca. 14:15 Uhr
Biathlon-Weltcup
10 km Sprint Männer
Übertragung aus
Ruhpolding
Kommentator: Volker Grube
Co-Kommentator: Sven Fischer
Moderation: Alexander Ruda
Expertin: Denise Herrmann-Wick
ca. 15:55 Uhr
Bob-Weltcup, Finale
Monobob Frauen
Zusammenfassung aus
Altenberg
Kommentator: Felix Tusche
ca. 16:05 Uhr
Bob-Weltcup, Finale
Zweierbob Männer, 2. Lauf
Übertragung aus
Altenberg
Kommentator: Michael Kreutz
ca. 16:25 Uhr
Rodel-Weltcup und Rodel-EM
Einsitzer Frauen, 2. Lauf
Übertragung aus
Oberhof
Kommentator: Daniel Pinschower
ca. 17:00 Uhr
Langlauf-Weltcup
Sprint Frauen und Männer
Übertragung aus
Oberhof
Kommentator: Heiko Klasen
ca. 17:50 Uhr
Snowboard-Weltcup
Snowboardcross
Zusammenfassung aus
Dongbeiya/China
Kommentator: Marc Windgassen
Bob-Weltcup: Finale aus Altenberg bei sportstudio.de: Monobob Frauen, 2. Lauf mit Kommentator Felix Tusche ab 11.30 Uhr im Livestream
Weltcup Nordische Kombination bei sportstudio.de: 7,5 km Langlauf Männer aus Oberhof mit Kommentatorin Meili Scheidemann ab 12.30 Uhr im Livestream
Eiskunstlauf-EM aus Sheffield/Großbritannien mit Kommentatorin Petra Bindl bei sportstudio.de
ab 14.00 Uhr Kür Männer
ab 21.15 Uhr Kür Eistanzen
Rodel-Weltcup und EM aus Oberhof bei sportstudio.de: Einsitzer Männer, 2. Lauf mit Kommentator Daniel Pinschower ab 15.10 Uhr im Livestream
Handball-EM bei sportstudio.de: Vorrunde, Gruppe C: Tschechien – Norwegen aus Oslo/Norwegen mit Kommentator Gari Paubandt ab 20.30 Uhr im Livestream