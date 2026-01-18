Wintersport - Saison 2025/26 - Wintersport am 18. Januar 2026
Mit den Weltcups in Ski Alpin, der Nordischen Kombination, Biathlon. Außerdem: Skispringen, Rodeln, Bob, Langlauf.
- Sport
- Kurzfassung
- herausfordernd
- 18.01.2026
- ZDF
Mit den Weltcups in Ski Alpin, der Nordischen Kombination, Biathlon. Außerdem: Skispringen, Rodeln, Bob, Langlauf.
Alpiner Ski-Weltcup
Slalom Männer, 1. Lauf
Zusammenfassung aus
Wengen/Schweiz
Kommentator: Fabian Meseberg
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel
ca. 10:45 Uhr
Weltcup Skispringen
Männer
Zusammenfassung aus
Sapporo/Japan
Kommentator: Stefan Bier
ca. 10:55 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
Skispringen Frauen und Männer
Zusammenfassung aus
Oberhof
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 11:10 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup
Super-G Frauen
Übertragung aus
Tarvisio/Italien
Kommentator: Julius Hilfenhaus
ca. 12:15 Uhr
Biathlon-Weltcup
10 km Verfolgung Frauen
Übertragung aus
Ruhpolding
Kommentator: Volker Grube
Co-Kommentator: Sven Fischer
Moderation: Alexander Ruda
Expertin: Denise Herrmann-Wick
ca. 13:15 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup
Slalom Männer, 2. Lauf
Übertragung aus
Wengen/Schweiz
Kommentator: Fabian Meseberg
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel
ca. 14:05 Uhr
Snowboard-Weltcup
PGS
Zusammenfassung aus
Bansko/Bulgarien
Kommentator: Marc Windgassen
ca. 14:15 Uhr
Rodel-Weltcup und Rodel-EM
Doppelsitzer Frauen, 2. Lauf
Übertragung aus
Oberhof
Kommentator: Daniel Pinschower
ca. 14:35 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
5 km Langlauf Frauen
Übertragung aus
Oberhof
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 14:55 Uhr
Biathlon-Weltcup
12,5 km Verfolgung Männer
Übertragung aus
Ruhpolding
Kommentator: Volker Grube
Co-Kommentator: Sven Fischer
Moderation: Alexander Ruda
Expertin: Denise Herrmann-Wick
ca. 15:45 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
10 km Langlauf Männer
Übertragung aus
Oberhof
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 16:15 Uhr
Langlauf-Weltcup
10 km Frauen
Zusammenfassung aus
Oberhof
Kommentator: Heiko Klasen
ca. 16:25 Uhr
Rodel-Weltcup und Rodel-EM
Teamstaffel
Zusammenfassung aus
Oberhof
Kommentator: Daniel Pinschower
ca. 16:40 Uhr
Bob-Weltcup, Finale
Zweierbob Frauen, 2. Lauf
Zusammenfassung aus
Altenberg
Kommentator: Felix Tusche
ca. 16:50 Uhr
Bob-Weltcup, Finale
Viererbob, 2. Lauf
Übertragung aus
Altenberg
Kommentator: Michael Kreutz
Bob-Weltcup: Finale aus Altenberg bei sportstudio.de: Zweierbob Frauen, 2. Lauf mit Kommentator Felix Tusche ab 11.30 Uhr im Livestream
Rodel-Weltcup und EM aus Oberhof bei sportstudio.de: Doppelsitzer Männer, 2. Lauf mit Kommentator Daniel Pinschower ab 11.40 Uhr im Livestream
Eiskunstlauf-EM bei sportstudio.de: Schaulaufen aus Sheffield/Großbritannien mit Kommentatorin Petra Bindl ab 16.00 Uhr im Livestream
Handball-EM bei sportstudio.de: Vorrunde, Gruppe B: Rumänien – Dänemark aus Hering/Dänemark mit Kommentator Martin Schneider ab 20.30 Uhr im Livestream
Handball-EM bei sportstudio.de: Vorrunde, Gruppe F: Polen – Island aus Kristianstad/Schweden mit Kommentator Gari Paubandt ab 18.00 Uhr im Livestream