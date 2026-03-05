Live
Wintersport - Saison 2025/26 - Wintersport am 5. März
Wintersport - Saison 2025/26
Wintersport am 5. März
Mit den Weltcups im Skispringen der Frauen in Lahti/Finnland und Biathlon der Frauen in Kontiolahti/Finnland.
Weltcup Skispringen
Frauen, 1. Durchgang
Übertragung aus
Lahti/Finnland
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 16:00 Uhr
Weltcup Skispringen
Frauen, 2. Durchgang
Übertragung aus
Lahti/Finnland
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 16:55 Uhr
Biathlon-Weltcup
15 km Einzel Frauen
Übertragung aus
Kontiolahti/Finnland
Kommentator: Volker Grube
Co-Kommentator: Sven Fischer
Moderation: Alexander Ruda
Expertin: Denise Herrmann-Wick
