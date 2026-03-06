Skirennläuferin Emma Aicher
Wintersport - Saison 2025/26 - Abfahrt der Frauen am 6. März 2026

Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann im Kampf um die Disziplinenwertung: Die Abfahrt der Frauen in Val di Fassa/Italien live im Stream. Kommentator: Julius Hilfenhaus.

