Wintersport - Saison 2025/26 - 13 Uhr: Abfahrt der Männer in Gröden
Wintersport - Saison 2025/26
13 Uhr: Abfahrt der Männer in Gröden
Wetterbedingt verzögert sich der Start der Abfahrt auf 13 Uhr.
- 18.12.2025
Kommentator: Fabian Meseberg
Co-Kommentator: Marco Büchel
Moderatorin: Amelie Stiefvatter
