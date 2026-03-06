Wintersport - Saison 2025/26 - Wintersport am 6. März
Mit den Weltcups im Skispringen der Männer und der Nordischen Kombination Frauen und Männer in Lahti/Finnland, sowie Biathlon der Männer in Kontiolahti/Finnland.
- 06.03.2026
Weltcup Skispringen
Männer
Übertragung aus
Lahti/Finnland
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 15:40 Uhr
Weltcup Skispringen
Frauen
Zusammenfassung aus
Lahti/Finnland
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 15:50 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
Skispringen Frauen
Zusammenfassung aus
Lahti/Finnland
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 16:00 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
5 km Langlauf Frauen
Übertragung aus
Lahti/Finnland
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 16:20 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup
Abfahrt Frauen
Zusammenfassung aus
Val di Fassa/Italien
Kommentator: Julius Hilfenhaus
ca. 16:35 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
10 km Langlauf Männer
Übertragung aus
Lahti/Finnland
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 17:05 Uhr
Biathlon-Weltcup
20 km Einzel Männer
Übertragung aus
Kontiolahti/Finnland
Kommentator: Volker Grube
Co-Kommentator: Sven Fischer
Moderation: Alexander Ruda
Expertin: Denise Herrmann-Wick
Skispringen bei sportstudio.de: Frauen aus Lahti/Finnland mit Kommentatorin Eike Papsdorf ab 9.45 Uhr im Livestream
Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Abfahrt Frauen aus Val di Fassa/Italien mit Julius Hilfenhaus ab 11.30 Uhr im Livestream
Leichtathletik bei sportstudio.de: ISTAF Indoor aus Berlin mit Kommentator Felix Tusche ab 18.15 Uhr im Livestream
Paralympics bei sportstudio.de: Die Eröffnungsfeier aus Verona/Italien mit Kommentator Hermann Valkyser und Co-Kommentator Georg Kreiter ab 20.00 Uhr im Livestream