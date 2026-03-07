Wintersport - Saison 2025/26 - Wintersport und Paralympics am 7. März
Mit Ski Alpin Männer in Kranjska Gora/Slowenien und Frauen in Val di Fassa, Rodeln der Männer in Altenberg, Biathlon in Kontiolahti. Außerdem: Paralympics in Mailand und Cortina.
- 07.03.2026
Eishockey: DEL, 49. Spieltag
Nürnberg - Berlin
Zusammenfassung von Freitagabend
Kommentator: Konstantin Klostermann
ca. 09:25 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup
Riesenslalom Männer, 1. Lauf
Übertragung aus
Kranjska Gora/Slowenien
Kommentator: Fabian Meseberg
ca. 10:00 Uhr
Leichtathletik
ISTAF Indoor
Zusammenfassung aus
Berlin
Kommentator: Sebastian Ungermanns
ca. 10:15 Uhr
Rodel-Weltcup: Finale
Doppelsitzer Männer, 2. Lauf
Übertragung aus
Altenberg
Kommentator: Daniel Pinschower
ca. 10:40 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup
Abfahrt Frauen
Übertragung aus
Val di Fassa/Italien
Kommentator: Julius Hilfenhaus
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel
ca. 11:55 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
Skispringen Mixed Team
Zusammenfassung aus
Lahti/Finnland
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 12:10 Uhr
Snowboard-Weltcup
Snowboardcross
Zusammenfassung aus
Erzurum/Türkei
Kommentator: Felix Tusche
ca. 12:25 Uhr
Paralympics
Erster Wettkampftag
Zusammenfassung aus
Mailand Cortina/Italien
Moderation: Florian Zschiedrich
Expertin: Denise Schindler
ca. 13:30 Uhr
Biathlon-Weltcup
12,5 km Massenstart Frauen
Übertragung aus
Kontiolahti/Finnland
Kommentator: Volker Grube
Co-Kommentator: Sven Fischer
Moderation: Alexander Ruda
Expertin: Denise Herrmann-Wick
ca. 14:30 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
Langlauf Mixed Team Sprint
Übertragung aus
Lahti/Finnland
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 15:10 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup
Riesenslalom Männer, 2. Lauf
Zusammenfassung aus
Kranjska Gora/Slowenien
Kommentator: Fabian Meseberg
ca. 15:20 Uhr
Langlauf-Weltcup
Sprint Frauen und Männer
Zusammenfassung aus
Lahti/Finnland
Kommentator: Heiko Klasen
ca. 15:30 Uhr
Biathlon-Weltcup
4x7,5 km Staffel Männer
Übertragung aus
Kontiolahti/Finnland
Kommentator: Volker Grube
Co-Kommentator: Sven Fischer
Moderation: Alexander Ruda
Expertin: Denise Herrmann-Wick
ca. 17:10 Uhr
Paralympics
Erster Wettkamptag
Zusammenfassung aus
Mailand Cortina/Italien
Moderation: Florian Zschiedrich
Expertin: Denise Schindler
ca. 17:55 Uhr
Rodel-Weltcup: Finale
Doppelsitzer Frauen, 2. Lauf
Übertragung aus
Altenberg
Kommentator: Daniel Pinschower
ca. 18:10 Uhr
Weltcup Skispringen
Männer, 2. Durchgang
Übertragung aus
Lahti/Finnland
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
Paralympics bei sportstudio.de ab 09.30 Uhr im Livestream
Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Riesenslalom Männer, 2. Lauf aus Kranjska Gora / Slowenien mit Fabian Meseberg ab 12.30 Uhr im Livestream
Rodel-Weltcup bei sportstudio.de: Doppelsitzer Frauen, 2. Lauf aus Altenberg mit Kommentator Daniel Pinschower ab 15.05 Uhr im Livestream
Skispringen bei sportstudio.de: Männer aus Lahti/Finnland mit Kommentator Stefan Bier ab 17.00 Uhr im Livestream
Fußball bei sportstudio.de: WM-Qualifikation der Frauen, Norwegen – Deutschland aus Stavanger/Norwegen ab 18.00 Uhr im Livestream
- Moderation - Katrin Müller-Hohenstein