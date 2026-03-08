Wintersport - Saison 2025/26 - Wintersport und Paralympics am 8. März
Mit u.a. den Weltcups im Ski Alpin, Rodeln und Biathlon und Skispringen. Außerdem: Paralympics.
- 08.03.2026
Alpiner Ski-Weltcup
Slalom Männer, 1. Lauf
Zusammenfassung aus
Kranjska Gora/Slowenien
Kommentator: Fabian Meseberg
ca. 10:40 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup
Super-G Frauen
Übertragung aus
Val di Fassa/Italien
Kommentator: Julius Hilfenhaus
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel
ca. 12:00 Uhr
Rodel-Weltcup: Finale
Doppelsitzer Frauen, 2. Lauf
Übertragung aus
Altenberg
Kommentator: Daniel Pinschower
ca. 12:30 Uhr
Paralympics
Zweiter Wettkampftag
Zusammenfassung aus
Mailand Cortina/Italien
Moderation: Florian Zschiedrich
Expertin: Denise Schindler
ca. 13:25 Uhr
Biathlon-Weltcup
4x6 km Staffel Frauen
Übertragung aus
Kontiolahti/Finnland
Kommentator: Volker Grube
Co-Kommentator: Sven Fischer
Moderation: Alexander Ruda
Expertin: Denise Herrmann-Wick
ca. 15:05 Uhr
Paralympics
Zweiter Wettkampftag
Zusammenfassung aus
Mailand Cortina/Italien
Moderation: Florian Zschiedrich
Expertin: Denise Schindler
ca. 15:30 Uhr
Rodel-Weltcup: Finale
Teamstaffel
Zusammenfassung aus
Altenberg
Kommentator: Daniel Pinschower
ca. 15:40 Uhr
Weltcup Skispringen
Super Team, 2. Durchgang
Übertragung aus
Lahti/Finnland
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 16:15 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup
Slalom Männer, 2. Lauf
Zusammenfassung aus
Kranjska Gora/Slowenien
Kommentator: Fabian Meseberg
Snowboard-Weltcup
Snowboardcross
Zusammenfassung aus
Erzurum/Türkei
Kommentator: Felix Tusche
ca. 16:20 Uhr
Weltcup Skispringen
Super Team, Finale
Übertragung aus
Lahti/Finnland
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 16:50 Uhr
Biathlon-Weltcup
15 km Massenstart Männer
Übertragung aus
Kontiolahti/Finnland
Kommentator: Volker Grube
Co-Kommentator: Sven Fischer
Moderation: Alexander Ruda
Expertin: Denise Herrmann-Wick
Paralympics bei sportstudio.de ab 10.00 Uhr im Livestream
Langlauf-Weltcup bei sportstudio.de: 10km C Frauen aus Lahti mit Kommentator Heiko Klasen ab 10.30 Uhr im Livestream
Rodel-Weltcup bei sportstudio.de: Einsitzer Männer, 2. Lauf aus Altenberg mit Kommentator Daniel Pinschower ab 10.35 Uhr im Livestream
Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de: Slalom Männer, 2. Lauf aus Kranjska Gora / Slowenien mit Fabian Meseberg ab 12.30 Uhr im Livestream
Rodel-Weltcup bei sportstudio.de: Teamstaffel aus Altenberg mit Kommentator Daniel Pinschower ab 13.20 Uhr im Livestream
Weltcup Skispringen bei sportstudio.de: Super Team, 1. Durchgang aus Lahti/Finnland mit Kommentator Stefan Bier und Co-Kommentator Severin Freund ab 15.00 Uhr im Livestream
- Moderation - Katrin Müller-Hohenstein