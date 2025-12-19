Wintersport - Saison 2025/26 - Wintersport am 19. Dezember 2025
Mit den Weltcups in der Nordischen Kombination Frauen und Männer in Ramsau, dem alpinen Super-G der Männer in Gröden und dem Biathlon-Sprintrennen der Männer in Le Grand Bornand.
Weltcup Nordische Kombination
5 km Massenstart Frauen
Zusammenfassung aus
Ramsau/Österreich
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 11:25 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
10 km Massenstart Männer
Zusammenfassung aus
Ramsau/Österreich
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 11:35 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup
Super-G Männer
Übertragung aus
Gröden/Italien
Kommentator: Fabian Meseberg
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel
ca. 13:05 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
Skispringen Frauen
Zusammenfassung aus
Ramsau/Österreich
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 13:40 Uhr
Skeleton-Weltcup
Männer
Zusammenfassung aus
Sigulda/Lettland
Kommentator: Felix Tusche
ca. 14:05 Uhr
Biathlon-Weltcup
10 km Sprint Männer
Übertragung aus
Le Grand Bornand/Frankreich
Kommentator: Volker Grube
Moderation: Alexander Ruda
Experte: Sven Fischer
ca. 15:35 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
Skispringen Männer
Zusammenfassung aus
Ramsau/Österreich
Kommentatorin: Meili Scheidemann