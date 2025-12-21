Wintersport - Saison 2025/26 - Wintersport am 21. Dezember 2025
sportstudio live mit den Weltcups in Ski Alpin, Biathlon, Skispringen, Skicross, Bob und Rodeln.
- 21.12.2025
- ZDF
Rodel-Weltcup
Einsitzer Männer
Zusammenfassung aus
Lake Placid/USA
Kommentator: Daniel Pinschower
ca. 10:30 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup
Riesenslalom Männer, 1. Lauf
Übertragung aus
Alta Badia/Italien
Kommentator: Fabian Meseberg
Experte: Marco Büchel
ca. 11:00 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup
Super-G Frauen
Übertragung aus
Val d'Isère/Frankreich
Kommentator: Julius Hilfenhaus
ca. 12:10 Uhr
Biathlon-Weltcup
12,5 km Massenstart Frauen
Übertragung aus
Le Grand Bornand/Frankreich
Kommentator: Volker Grube
Moderation: Alexander Ruda
Experte: Sven Fischer
ca. 13:10 Uhr
Bob-Weltcup
Zweierbob Frauen
Zusammenfassung aus
Sigulda/Lettland
Kommentator: Felix Tusche
ca. 13:25 Uhr
Weltcup Skispringen
Frauen
Zusammenfassung aus
Engelberg/Schweiz
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Florian Zschiedrich
Experte: Severin Freund
ca. 13:40 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup
Riesenslalom Männer, 2. Lauf
Übertragung aus
Alta Badia/Italien
Kommentator: Fabian Meseberg
Experte: Marco Büchel
ca. 14:35 Uhr
Biathlon-Weltcup
15 km Massenstart Männer
Übertragung aus
Le Grand Bornand/Frankreich
Kommentator: Volker Grube
Moderation: Alexander Ruda
Experte: Sven Fischer
ca. 15:40 Uhr
Skicross-Weltcup
Frauen und Männer
Zusammenfassung aus
Innichen/Italien
Kommentator: Marc Windgassen
ca. 15:55 Uhr
Weltcup Skispringen
Männer, 1. Durchgang
Übertragung aus
Engelberg/Schweiz
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Florian Zschiedrich
Experte: Severin Freund
ca. 17:00 Uhr
Weltcup Skispringen
Männer, 2. Durchgang
Übertragung aus
Engelberg/Schweiz
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Florian Zschiedrich
Experte: Severin Freund
ca. 18:00 Uhr
Bob-Weltcup
Zweierbob Männer
Zusammenfassung aus
Sigulda/Lettland
Kommentator: Felix Tusche
Bob-Weltcup bei sportstudio.de: Zweierbob Frauen, 2. Lauf aus Sigulda/Lettland mit Kommentator Felix Tusche ab 10.30 Uhr im Livestream.
Skisprung-Weltcup bei sportstudio.de: Skispringen Frauen aus Engelberg/Schweiz mit Kommentatorin Eike Papsdorf ab 11.30 Uhr im Livestream.
Bob-Weltcup bei sportstudio.de: Zweierbob Männer, 2. Lauf aus Sigulda/Lettland mit Kommentator Felix Tusche ab 14.30 Uhr im Livestream.