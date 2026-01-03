Wintersport - Saison 2025/26 - Wintersport am 3. Januar 2026
sportstudio live u.a. mit Ski Alpin, der Tour de Ski der Langläufer, Rodeln, Bob und Skispringen.
Alpiner Ski-Weltcup
Riesenslalom Frauen, 1. Lauf
Zusammenfassung aus Kranjska Gora/Slowenien
Kommentator: Julius Hilfenhaus
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel
ca. 12.35 Uhr
Skeleton-Weltcup
Frauen und Männer
Zusammenfassung aus Winterberg
ca. 12.50 Uhr
heute Xpress (HD/UT)
ca. 12.55 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup
Riesenslalom Frauen, 2. Lauf
Übertragung aus Kranjska Gora/Slowenien
Kommentator: Julius Hilfenhaus
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel
ca. 14.05 Uhr
Rodel-Weltcup
Doppelsitzer Männer
Übertragung aus Sigulda/Lettland
Kommentator: Norbert Galeske
ca. 14.25 Uhr
Vierschanzentournee
Weltcup Skispringen Mä., Quali
Übertragung aus Innsbruck/Österreich
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 15.45 Uhr
heute Xpress (HD/UT)
ca. 15.50 Uhr
Langlauf-Weltcup: Tour de Ski
Sprint Frauen und Männer
Übertragung aus Val di Fiemme/Italien
Kommentator: Heiko Klasen
ca. 16.35 Uhr
Rodel-Weltcup
Doppelsitzer Frauen
Zusammenfassung aus Sigulda/Lettland
Kommentator: Norbert Galeske
ca. 16.50 Uhr
heute Xpress (HD/UT)
ca. 16.55 Uhr
Bob-Weltcup
Monobob Frauen
Zusammenfassung aus Winterberg
Kommentator: Felix Tusche
ca. 17.10 Uhr
Bob-Weltcup
Zweierbob Männer, 2. Lauf
Übertragung aus Winterberg
Kommentator: Michael Kreutz
Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de:
10 Uhr: Riesenslalom Frauen, 1. Lauf aus Kranjska Gora/Slowenien im Livestream. Kommentator: Julius Hilfenhaus
Bob-Weltcup in Winterberg bei sportstudio.de:
13 Uhr: Monobob Frauen, 2. Lauf im Livestream. Kommentator: Felix Tusche.