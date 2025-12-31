Wintersport - Saison 2025/26 - Wintersport am 31. Dezember 2025
sportstudio live u.a. mit der Tour de Ski der Langläuferinnen und Langläufer und der Two Nights Tour der Skispringerinnen.
- Sport
- Kurzfassung
- herausfordernd
- 31.12.2025
- ZDF
Langlauf-Weltcup: Tour de Ski
5 km Heat Massenstart Männer
Übertragung aus
Toblach/Italien
Kommentator: Heiko Klasen
Moderation: Florian Zschiedrich
ca. 12:50 Uhr
Two Nights Tour
Weltcup Skispringen Frauen, 1.DG
Übertragung aus
Garmisch-Partenkirchen
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Lena Kesting
ca. 13:45 Uhr
Two Nights Tour
Weltcup Skispringen Frauen, 2.DG
Übertragung aus
Garmisch-Partenkirchen
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Lena Kesting
ca. 14:35 Uhr
Langlauf-Weltcup: Tour de Ski
5 km Heat Massenstart Frauen
Übertragung aus
Toblach/Italien
Kommentator: Heiko Klasen
Moderation: Florian Zschiedrich
ca. 15:55 Uhr
Vierschanzentournee
Weltcup Skispringen Mä., Quali
Übertragung aus
Garmisch-Partenkirchen
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund