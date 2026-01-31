Wintersport - Saison 2025/26 - Wintersport am 31. Januar
Mit den Weltcups in Ski Alpin, der Nordischen Kombination, Skispringen, Ski Freestyle und Snowboard.
- Sport
- Kurzfassung
- herausfordernd
- 31.01.2026
- ZDF
Mit den Weltcups in Ski Alpin, der Nordischen Kombination, Skispringen, Ski Freestyle und Snowboard.
Alpiner Ski-Weltcup
Super-G Frauen
Übertragung aus
Crans Montana/Schweiz
Kommentator: Julius Hilfenhaus
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel
ca. 12:15 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
Skispringen Frauen
Zusammenfassung aus
Seefeld/Österreich
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 12:45 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
Skispringen Männer
Übertragung aus
Seefeld/Österreich
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 13:30 Uhr
Weltcup Skispringen
Frauen, 1. Durchgang
Übertragung aus
Willingen
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 14:05 Uhr
Weltcup Skispringen
Frauen, 2. Durchgang
Übertragung aus
Willingen
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 14:50 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
5 km Langlauf Frauen
Übertragung aus
Seefeld/Österreich
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 15:10 Uhr
Freestyle-Weltcup
Skicross Frauen und Männer
Zusammenfassung aus
Val di Fassa/Italien
Kommentator: Marc Windgassen
ca. 15:30 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
7,5 km Langlauf Männer
Übertragung aus
Seefeld/Österreich
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 15:55 Uhr
Weltcup Skispringen
Männer, 1. Durchgang
Übertragung aus
Willingen
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 17:00 Uhr
Weltcup Skispringen
Männer, 2. Durchgang
Übertragung aus
Willingen
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
Stab
- Moderation - Katja Streso