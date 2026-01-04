Wintersport - Saison 2025/26 - Wintersport am 4. Januar 2026
sportstudio live u.a. mit Ski Alpin, Rodeln, der Tour de Ski der Langläufer und der Vierschanzentournee.
- 04.01.2026
- ZDF
Rodel-Weltcup
Einsitzer Frauen, 1. Lauf
Zusammenfassung Sigulda/Lettland
Kommentator: Norbert Galeske
ca. 10.30 Uhr
Rodel-Weltcup
Einsitzer Frauen, 2. Lauf
Übertragung aus Sigulda/Lettland
Kommentator: Norbert Galeske
ca. 11.00 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup
Slalom Frauen, 1. Lauf
Zusammenfassung aus Kranjska Gora/Slowenien
Kommentator: Julius Hilfenhaus
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel
ca. 11.20 Uhr
Langlauf-Weltcup: Tour de Ski
10 km Final Climb Männer
Übertragung aus Val di Fiemme/Italien
Kommentator: Heiko Klasen
Moderation: Florian Zschiedrich
ca. 12.15 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup
Slalom Frauen, 2. Lauf
Übertragung aus Kranjska Gora/Slowenien
Kommentator: Julius Hilfenhaus
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel
ca. 13.10 Uhr
heute Xpress (HD/UT)
ca. 13.15 Uhr
Vierschanzentournee (AD)
Weltcup Skispringen Männer, 1.DG
Übertragung aus Innsbruck/Österreich
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 14.30 Uhr
heute Xpress (HD/UT)
ca. 14.35 Uhr
Vierschanzentournee (AD)
Weltcup Skispringen Männer, 2.DG
Übertragung aus Innsbruck/Österreich
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 15.45 Uhr
Langlauf-Weltcup: Tour de Ski
10 km Final Climb Frauen
Übertragung aus Val di Fiemme/Italien
Kommentator: Heiko Klasen
Moderation: Florian Zschiedrich
ca. 16.20 Uhr
Rodel-Weltcup
Einsitzer Männer
Zusammenfassung aus Sigulda/Lettland
Kommentator: Norbert Galeske
ca. 16.50 Uhr
heute Xpress (HD/UT)
ca. 16.55 Uhr
Bob-Weltcup
Viererbob, 2. Lauf
Übertragung aus Winterberg
Kommentator: Michael Kreutz
ca. 17.20 Uhr
Bob-Weltcup
Zweierbob Frauen
Zusammenfassung aus Winterberg
Kommentator: Felix Tusche
ca. 17.40 Uhr
Rodel-Weltcup
Teamstaffel
Zusammenfassung aus Sigulda/Lettland
Kommentator: Norbert Galeske
Alpiner Ski-Weltcup bei sportstudio.de:
Ab 09:30 Uhr. Slalom der Frauen in Kranjska Gora, 1. Lauf im Livestream. Kommentator: Julius Hilfenhaus
Bob-Weltcup bei sportstudio.de.
12:30 Uhr: Zweierbob Frauen in Winterberg, 2. Lauf im Livestream. Kommentator: Felix Tusche