Sportstudio: Nordische Kombination
Wintersport am 1. Februar

Wintersport am 1. Februar
Wintersport am 1. Februar

Die letzten Entscheidungen vor Olympia in den Weltcups in Ski Alpin, Nordische Kombination und Skispringen.

Wintersport am 1. Februar

Die letzten Entscheidungen vor Olympia in den Weltcups in Ski Alpin, Nordische Kombination und Skispringen.

Alpiner Ski-Weltcup
Abfahrt Männer
Übertragung aus
Crans Montana/Schweiz
Kommentator: Julius Hilfenhaus
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel

ca. 12:15 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
Skispringen Frauen
Zusammenfassung aus
Seefeld/Österreich
Kommentatorin: Meili Scheidemann

ca. 12:30 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
Skispringen Männer
Übertragung aus
Seefeld/Österreich
Kommentatorin: Meili Scheidemann

ca. 13:30 Uhr
Weltcup Skispringen
Frauen, 1. Durchgang
Übertragung aus
Willingen
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund

ca. 14:05 Uhr
Weltcup Skispringen
Frauen, 2. Durchgang
Übertragung aus
Willingen
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund

ca. 14:45 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
7,5 km Langlauf Frauen
Übertragung aus
Seefeld/Österreich
Kommentatorin: Meili Scheidemann

ca. 15:25 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
12,5 km Langlauf Männer
Übertragung aus
Seefeld/Österreich
Kommentatorin: Meili Scheidemann

ca. 16:10 Uhr
Weltcup Skispringen
Männer, 1. Durchgang
Übertragung aus
Willingen
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund

ca. 17:00 Uhr
Weltcup Skispringen
Männer, 2. Durchgang
Übertragung aus
Willingen
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund

Stab

  • Moderation - Katja Streso

