Wintersport - Saison 2025/26 - Wintersport am 1. Februar
Die letzten Entscheidungen vor Olympia in den Weltcups in Ski Alpin, Nordische Kombination und Skispringen.
- 01.02.2026
- ZDF
Alpiner Ski-Weltcup
Abfahrt Männer
Übertragung aus
Crans Montana/Schweiz
Kommentator: Julius Hilfenhaus
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel
ca. 12:15 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
Skispringen Frauen
Zusammenfassung aus
Seefeld/Österreich
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 12:30 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
Skispringen Männer
Übertragung aus
Seefeld/Österreich
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 13:30 Uhr
Weltcup Skispringen
Frauen, 1. Durchgang
Übertragung aus
Willingen
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 14:05 Uhr
Weltcup Skispringen
Frauen, 2. Durchgang
Übertragung aus
Willingen
Kommentatorin: Eike Papsdorf
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 14:45 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
7,5 km Langlauf Frauen
Übertragung aus
Seefeld/Österreich
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 15:25 Uhr
Weltcup Nordische Kombination
12,5 km Langlauf Männer
Übertragung aus
Seefeld/Österreich
Kommentatorin: Meili Scheidemann
ca. 16:10 Uhr
Weltcup Skispringen
Männer, 1. Durchgang
Übertragung aus
Willingen
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 17:00 Uhr
Weltcup Skispringen
Männer, 2. Durchgang
Übertragung aus
Willingen
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
Stab
- Moderation - Katja Streso