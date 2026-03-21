Wintersport - Saison 2025/26 - Wintersport am 21. März
Mit den Abfahrten Frauen und Männer beim Weltcup-Finale sowie dem Verfolgungsrennen der Biathletinnen beim Weltcup-Finale. Außerdem: Skifliegen und Snowboard.
- 21.03.2026
Eishockey: DEL
Nürnberg – Bremerhaven
Zusammenfassung
Kommentator: Konstantin Klostermann
ca. 10:40 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup: Finale
Abfahrt Männer
Übertragung aus
Kvitfjell/Norwegen
Kommentator: Fabian Meseberg
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel
ca. 11:45 Uhr
Weltcup Skispringen
Skifliegen Frauen
Zusammenfassung aus
Vikersund/Norwegen
Kommentatorin: Eike Papsdorf
ca. 12:15 Uhr
Langlauf-Weltcup: Finale
10 km Frauen
Zusammenfassung aus
Lake Placid/USA
Kommentator: Heiko Klasen
ca. 12:20 Uhr
Alpiner Ski-Weltcup: Finale
Abfahrt Frauen
Übertragung aus
Kvitfjell/Norwegen
Kommentator: Julius Hilfenhaus
Moderation: Amelie Stiefvatter
Experte: Marco Büchel
ca. 13:35 Uhr
Biathlon-Weltcup: Finale
10 km Verfolgung Frauen
Übertragung aus
Oslo/Norwegen
Kommentator: Volker Grube
Co-Kommentator: Sven Fischer
Moderation: Alexander Ruda
Expertin: Denise Herrmann-Wick
ca. 14:35 Uhr
Snowboard-Weltcup: Finale
Parallelslalom Frauen und Männer
Übertragung aus
Winterberg
Kommentator: Marc Windgassen
Moderation: Florian Zschiedrich
ca. 15:45 Uhr
Snowboard-Weltcup
Slopestyle Frauen und Männer
Zusammenfassung aus
Flachau/Österreich
Kommentator: Florian Eib
ca. 16:05 Uhr
Biathlon-Weltcup: Finale
12,5 km Verfolgung Männer
Übertragung aus
Oslo/Norwegen
Kommentator: Volker Grube
Co-Kommentator: Sven Fischer
Moderation: Alexander Ruda
Expertin: Denise Herrmann-Wick
ca. 17:00 Uhr
Weltcup Skispringen
Skifliegen Männer, 1. Durchgang
Übertragung aus
Vikersund/Norwegen
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
ca. 17:55 Uhr
Weltcup Skispringen
Skifliegen Männer, 2. Durchgang
Übertragung aus
Vikersund/Norwegen
Kommentator: Stefan Bier
Moderation: Lena Kesting
Experte: Severin Freund
Weltcup Skispringen bei sportstudio.de: Skifliegen Frauen aus Vikersund/Norwegen mit Kommentator Eike Papsdorf und Co-Kommentator Severin Freund ab 9:30 Uhr im Livestream
Stab
- Moderation - Katja Streso