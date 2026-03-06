Bei den insgesamt acht Disziplinen sind deutsche und internationale Stars am Start. Zum Abschluss des Meetings trifft Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye aus Mannheim auf die niederländische Weltmeisterin Jessica Schilder. Für beide ist es ein wichtiger Test für die Hallen-WM in zwei Wochen im polnischen Torun.

Ogunleye war am vergangenen Freitag bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund mit 20,37 Metern der weiteste Stoß ihrer Karriere gelungen. Dort hatte sich Olympiasiegerin Malaika Mihambo erneut den deutschen Meistertitel im Weitsprung geholt. Die 32-Jährige strebt ihren sechsten Sieg beim Istaf Indoor an und wird danach ihre Hallensaison beenden.

Hürden-Sprint der Frauen "wie Mini-Europameisterschaft"

Im Stabhochsprung treffen der deutsche Meister Bo Kanda Lita Baehre und Torben Blech auf starke internationale Konkurrenz. Eine Woche nach ihrem deutschen Hallentitel über 60 Meter misst sich die 19-jährige Philina Schwartz aus Berlin mit ausländischen Sprinterinnen.

Zum Programm gehören auch die 60 Meter der Männer mit dem britischen Hallen-Weltmeister Jeremiah Azu und der deutschen Spitze um Indoor-Titelträger Owen Ansah, der Hürdensprint für Männer und Frauen sowie der Para-Sprint. "Das ist wie eine Mini-Europameisterschaft", sagte die deutsche Hürdenläuferin Rosina Schneider, für die es noch um einen WM-Startplatz geht. Zu den Rivalinnen zählt 100-Meter-Hürdenweltmeisterin Ditaji Kambundji aus der Schweiz.