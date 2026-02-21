Franziska Preuß am 14.02.26
Olympia 2026
Olympia 2026 - Biathlon: 12,5 km Massenstart Frauen, Entscheidung

Olympia 2026
Biathlon: 12,5 km Massenstart Frauen, Entscheidung
Olympia 2026
Biathlon: 12,5 km Massenstart Frauen, Entscheidung

Die Entscheidung im 12,5 km Massenstart der Frauen. Letzte Gelegenheit für Franziska Preuß, ihre Karriere mit einer olympischen Einzelmedaille zu krönen. Außerdem für den DSV am Start: Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz. Live-Kommentar: Volker Grube (ZDF), Sven Fischer

sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
Biathlon: 12,5 km Massenstart Frauen, Entscheidung

