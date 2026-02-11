Biathlon: 15 km Einzel Frauen, Entscheidung

Erste Einzel-Entscheidung im Biathlon bei den Frauen. Franziska Preuß, Vanessa Voigt - bereits mit Olympia-Bronze in der Mixed-Staffel ausgestattet - greifen für Team-D ebenso die Medaillenränge an, wie Selina Grotian und Janina Hettich-Walz. Live-Kommentar: Volker Grube (ZDF), Sven Fischer