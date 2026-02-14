Live
Olympia 2026 - Biathlon: 7,5 km Sprint (F), Entscheidung
Biathlon: 7,5 km Sprint (F), Entscheidung
Kann Franziska Preuß im Sprint über 7,5 km endlich die erhoffte olympische Einzelmedaille gewinnen? Für das Team Deutschland außerdem am Start Vanessa Voigt, Julia Tannheimer und Janina Hettich-Walz. Live-Kommentar: Volker Grube (ZDF), Sven Fischer
