Olympia 2026
Olympia 2026 - Biathlon: 7,5 km Sprint (F), Entscheidung

Kann Franziska Preuß im Sprint über 7,5 km endlich die erhoffte olympische Einzelmedaille gewinnen? Für das Team Deutschland außerdem am Start Vanessa Voigt, Julia Tannheimer und Janina Hettich-Walz. Live-Kommentar: Volker Grube (ZDF), Sven Fischer

