Olympia 2026 - Bob: Viererbob Männer 1. und 2. Lauf

Bob: Viererbob Männer 1. und 2. Lauf
Erster Teil der Entscheidung um Gold, Silber und Bronze beim Viererbob. Für Team-D im Eiskanal: Die im Weltcup führenden drei deutschen Teams um ihre Piloten Johannes Lochner, Francesco Friedrich und Adam Ammour. Live-Kommentar: Michael Kreutz (ZDF)

sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
