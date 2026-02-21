Live
Bob: Viererbob Männer 1. und 2. Lauf
Erster Teil der Entscheidung um Gold, Silber und Bronze beim Viererbob. Für Team-D im Eiskanal: Die im Weltcup führenden drei deutschen Teams um ihre Piloten Johannes Lochner, Francesco Friedrich und Adam Ammour. Live-Kommentar: Michael Kreutz (ZDF)
- 21.02.2026
