Olympia 2026 - Bob: Zweierbob Frauen, 3. und 4. Lauf, Entscheidung
Olympia 2026
Bob: Zweierbob Frauen, 3. und 4. Lauf, Entscheidung
Entscheidung um Gold, Silber und Bronze beim Zweierbob der Frauen mit den deutschen Teams um die Pilotinnen Laura Nolte, Lisa Buckwitz und Kim Kalicki. Live-Kommentar: Felix Tusche (ZDF)
- 21.02.2026
