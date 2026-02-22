Live
Olympia 2026 - Curling: Frauen, Finale, Schweiz - Schweden
Olympia 2026
Curling: Frauen, Finale, Schweiz - Schweden
Das Finale im Curlingwettbewerb der Frauen wird am Schlusstag der Olympischen Spiele ausgetragen. Live-Kommentar: Marc Drumm (ARD)
- 22.02.2026
