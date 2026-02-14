Sportstudio: Curling
Olympia 2026 - Curling: Frauen, Großbritannien - Kanada

Curling: Frauen, Großbritannien - Kanada
Curling: Frauen, Großbritannien - Kanada

In der Round Robin trifft das Team aus Großbritannien auf die Topfavoritinnen aus Kanada um Skip Rachel Homan. Stream unkommentiert.

Curling: Frauen, Großbritannien - Kanada

