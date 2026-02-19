Live
ZDF
Olympia 2026 - Curling: Frauen, Schweiz - USA
Olympia 2026
Curling: Frauen, Schweiz - USA
Live
ZDF
Olympia 2026
Curling: Frauen, Schweiz - USA
In ihrem letzten Spiel der Round Robin treffen die Teams aus der Schweiz und den USA aufeinander. Beide Teams wollen ins Halbfinale. Stream unkommentiert.
Curling: Frauen, Schweiz - USA
- Sport
- Livestream
- unterhaltsam
- 19.02.2026
- ZDF
In ihrem letzten Spiel der Round Robin treffen die Teams aus der Schweiz und den USA aufeinander. Beide Teams wollen ins Halbfinale. Stream unkommentiert.