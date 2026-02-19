Sportstudio: Curling
Olympia 2026
Live
ZDF

Olympia 2026 - Curling: Männer, China - Deutschland

Olympia 2026
Curling: Männer, China - Deutschland
Abspielen
Live
ZDF
Olympia 2026
Curling: Männer, China - Deutschland

Im letzten Spiel der Round Robin trifft das deutsche Curling-Team der Männer auf China. Beide Teams haben keine Chance mehr, sich für das Halbfinale zu qualifizieren. Live-Kommentar: Alexandra Dersch (ZDF), Sara Messenzehl

Abspielen
sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
Curling: Männer, China - Deutschland

Im letzten Spiel der Round Robin trifft das deutsche Curling-Team der Männer auf China. Beide Teams haben keine Chance mehr, sich für das Halbfinale zu qualifizieren. Live-Kommentar: Alexandra Dersch (ZDF), Sara Messenzehl

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
SportLivestreamunterhaltsamOlympia 2026