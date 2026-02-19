Live
ZDF
Olympia 2026 - Curling: Männer, China - Deutschland
Olympia 2026
Curling: Männer, China - Deutschland
Live
ZDF
Olympia 2026
Curling: Männer, China - Deutschland
Im letzten Spiel der Round Robin trifft das deutsche Curling-Team der Männer auf China. Beide Teams haben keine Chance mehr, sich für das Halbfinale zu qualifizieren. Live-Kommentar: Alexandra Dersch (ZDF), Sara Messenzehl
Curling: Männer, China - Deutschland
- Sport
- Livestream
- unterhaltsam
- 19.02.2026
- ZDF
Im letzten Spiel der Round Robin trifft das deutsche Curling-Team der Männer auf China. Beide Teams haben keine Chance mehr, sich für das Halbfinale zu qualifizieren. Live-Kommentar: Alexandra Dersch (ZDF), Sara Messenzehl