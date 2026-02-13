Sportstudio: Curling
Olympia 2026
Olympia 2026 - Curling: Männer, Deutschland - Italien

Curling: Männer, Deutschland - Italien
In ihrem dritten Spiel der Round Robin treffen Deutschlands Curling-Männer auf Italien. Eine Niederlage und ein Sieg hat das Team um Skip Marc Muskatewitz bislang auf dem Konto. Live-Kommentar: Alexandra Dersch (ZDF), Sara Messenzehl

sportstudio live: Die Olympischen Winterspiele 2026 - offizieller Olympiasender
