Curling: Männer, Deutschland - Italien

In ihrem dritten Spiel der Round Robin treffen Deutschlands Curling-Männer auf Italien. Eine Niederlage und ein Sieg hat das Team um Skip Marc Muskatewitz bislang auf dem Konto. Live-Kommentar: Alexandra Dersch (ZDF), Sara Messenzehl
