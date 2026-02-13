Sportstudio: Curling
Olympia 2026 - Curling: Männer, Großbritannien - Italien

Curling: Männer, Großbritannien - Italien
Curling: Männer, Großbritannien - Italien

Das bisher ungeschlagene Team aus Großbritannien trifft in der Round Robin auf den Gastgeber Italien. Live-Kommentar: Benni Zander (ZDF)

Curling: Männer, Großbritannien - Italien

