Olympia 2026 - Curling: Männer, Halbfinale, Kanada - Norwegen

Curling: Männer, Halbfinale, Kanada - Norwegen
Das zweite Halbfinale im olympischen Curling-Turnier der Männer. Kanada und Norwegen spielen um den Finaleinzug. Live-Kommentar: Alexander von der Groeben (ZDF)

