Olympia 2026 - Curling: Männer, Halbfinale, Schweiz - Großbritannien

Curling: Männer, Halbfinale, Schweiz - Großbritannien
Curling: Männer, Halbfinale, Schweiz - Großbritannien

Das erste Halbfinale im olympischen Curling-Turnier der Männer. Die Teams aus der Schweiz und Großbritannien spielen um den Einzug ins olympische Finale. Live-Kommentar: Benni Zander (ZDF), Sara Messenzehl

Curling: Männer, Halbfinale, Schweiz - Großbritannien

