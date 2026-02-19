Live
Olympia 2026 - Curling: Männer, Italien - Schweiz
Curling: Männer, Italien - Schweiz
In ihrem letzten Spiel in der Round Robin treffen die Teams aus Italien und der Schweiz aufeinander. Während die Schweiz schon als Halbfinalist feststeht, kann auch Italien mit einem Sieg nachziehen. Stream unkommentiert.
- 19.02.2026
